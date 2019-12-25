Аньес Панье-Рюнаше объяснила позицию Парижа по вопросу энергетики.

Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа. Соответствующее заявление во время прибытия на внеочередной саммит в Брюсселе, посвященный энергетике, сделала министр по энергетическим преобразованием Парижа Аньес Панье-Рюнаше. Она оценила план Еврокомиссии по сокращению уровня использования голубого топлива в регионе на 15%. По мнению чиновницы, это требование является необходимым проявлением общеевропейской солидарности.

Мы должны согласовать курс на дополнительное сокращение потребления газа. Этот текст позволит нам проявить солидарность, так необходимую сегодня в ЕС. Аньес Панье-Рюнаше, министр Франции по энергетике

По мнению Аньес Панье-Рюнаше, условие по сокращению использования российского природного газа полностью соответствует плану ЕС по "энергетической трезвости", о котором ранее упоминали французский лидер Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны.

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Фото и видео: European Commission