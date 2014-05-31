В Португалии заявили, что не могут участвовать в урегулировании кризиса в ущерб стране

Дуарте Кордейру объяснил, что стране пришлось сократить производство гидроэлектроэнергии.

В Португалии заявили, что не могут участвовать в урегулировании газового кризиса в Евросоюзе. Соответствующее заявление сделал во время прибытия на внеочередное заседание Совета ЕС по вопросам энергетики министр окружающей среды и климата Дуарте Кордейру. Чиновник уточнил, что из-за погодных условий страна сократила производство гидроэлектроэнергии. В настоящее время стране необходим природный газ для гарантирования безопасности в сфере электроэнергии.

Мы не можем решать проблему газового кризиса, создавая таким образом кризис электроэнергии у себя… газ необходим нам именно для того, чтобы гарантировать безопасность. Дуарте Кордейру, министр по климату Португалии

Словения согласилась снизить потребление газа ради независимости от России.

Фото и видео: European Commission