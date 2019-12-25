Франция планирует заполнить газохранилища на 100% к 1 ноября

Аньес Панье-Рюнаше рассказала, что Париж хочет превзойти цели, заявленные Еврокомиссией.

Франция планирует заполнить свои стратегические газовые хранилища на 100 процентов к 1 ноября. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделала министр по энергетическим преобразованиям Аньес Панье-Рюнаше. Чиновница заметила, что эта задача превосходит те цели, которые перед странами-участницами ЕС поставила Европейская комиссия.

Наша цель – заполнить стратегические газохранилища на 100% к 1 ноября. Мы поставили себе эту более амбициозную цель. Мы убеждены, что нужно принять все меры, чтобы защитить французских граждан и подготовиться к зиме. Аньес Панье-Рюнаше, министр по энергетическим преобразованиям Франции

Напомним, что 26 июля министры энергетики из стран Евросоюза согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в регионе как минимум на 15% по сравнению с уровнем, который фиксировался на протяжении последних пяти лет. Чиновники согласовали механизм оповещения ЕС (EU Alert). Данный инструмент будет активирован в случае серьезной нехватки природного газа в европейских газовых хранилищах или из-за фиксации чрезвычайно высокого спроса на энергоресурс.

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Фото и видео: YouTube / LCI