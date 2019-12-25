Макрон назвал продовольственный кризис "орудием войны" России

Президент Франции прибыл в Камерун с рабочим визитом.

Французский президент Эмманюэль Макрон уверен в том, что продовольственный кризис продлится дольше, чем военный конфликт на Украине. По словам иностранного политика, последствия проблемы с продуктами питания не исчезнут даже через 12 или 18 месяцев. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на мероприятии в Камеруне, посвященному глобальной продовольственной безопасности.

Война будет идти долго. А дестабилизация на продовольственном рынке продлится еще дольше...Поэтому мы должны и далее реагировать на эту кризисную ситуацию. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик заметил, что миру требуется продолжать предоставлять населению продукты хорошего качества, а также развивать устойчивое сельское хозяйство.

Франция поддержит план Еврокомиссии по сокращению потребления газа.

Фото и видео: YouTube / Élysée