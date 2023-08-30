Франция осудила попытку переворота в Габоне

Оливье Веран оценил ситуацию с захватом власти в африканской стране.

Париж осуждает попытку государственного переворота на территории Габона. Власти Франции признают результаты легитимных президентских выборов в африканской стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном брифинге с местными журналистами сделал официальный представитель кабинета министров

Франция осуждает военный переворот, который происходит в Габоне, и с большим вниманием следит за развитием ситуации. Оливье Веран, пресс-секретарь кабмина Елисейского дворца

Эксперт подчеркнул, что Франция подтверждает свое желание, чтобы "результаты выборов, когда они станут известны, уважались". Ранее информационное агентство Франс Пресс передавало о том, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба в среду 30 августа был переизбран на пост главы государства. Кандидат набрал 64,2% голосов избирателей.. Однако позднее военнослужащие страны объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

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Фото и видео: YouTube / Élysée