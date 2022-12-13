Франция объяснила, почему не разорвет контракт с Россией по урану

Аньес Панье-Рюнаше рассказала о том, что отказ от контракта принесет больше выгоды для Москвы.

Париж не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана из отработавшего ядерного топлива, так как в противном случае это будет выгоднее именно для Москвы. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала BFM Business. сделала местный министр по энергетическом у переходу Аньес Панье-Рюнаше.

Этот отказ от контракта принесет слишком много выгоды России по сравнению с тем, что им сейчас приносит договор, поэтому мы не будем прислуживаться перед Россией. Аньес Панье-Рюнаше, глава Минэнерго Франции

Известно, что во вторник 16 мая представители Франции встретятся представители 16 про-атомных государств европейского региона с целью обсудить способы снижения зависимости от российской атомной энергетики. В париж для обсуждения вопроса прибудут главы профильных ведомств из Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Нидерландов, Польши, Румынии, Словении, Швеции, Словакии. В качестве наблюдателей в страну приедут делегаты из Великобритании и Италии, а также в мероприятии будет задействована европейский комиссар Кадри Симсон.

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Фото и видео: YouTube / BFM Business