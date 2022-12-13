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Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет

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Глава Франции рассказал о военной поддержке ВСУ.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о передаче киевскому режиму таких ракет, дальность которых "позволяет сопротивляться". Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала TF1, рассказывая ведущему программы о новых обронных поставках для Вооруженных сил Украины. Политик заметил, что эти поставки должны позволить Киеву вести свое контрнаступление. Одновременно с этим президент Франции заверил, что страна не поставляет Украине вооружения, которые позволили бы атаковать территорию России.

Макрон не согласился с характеристикой, которую ему дали французы.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron

Теги: военная помощь, всу, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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