Фотоблогер Арсений Котов попросил помощи у МИД РФ после задержания в Каире

Российский фотоблогер Арсений Котов попросил помощи у дипломатов после задержания в Каире.Об этом рассказали представительства консульства, которое находится в столице Египта. По сведениям сотрудников дипломатической миссии РФ, у гражданина произошел конфликт с местным населением из района "Город мусорщиков". Эта территория считается опасной для иностранцев. Послы делают все необходимое для того, чтобы россиянина освободили как можно быстрее.
На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции.
сообщение дипмиссии
Арсений Котов рассказал о том, что вечером 26 января прогуливался и осуществлял фото- и видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер. После избиения жителями Каира россиян был задержан правоохранительными органами.
Действия МИД Украины сравнили с поведением "обиженной девицы".
Фото: Instagram / northern.friend
Видео: Telegram / SHOT
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