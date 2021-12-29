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Фотоблогер Арсений Котов попросил помощи у МИД РФ после задержания в Каире

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Мужчину избили жители "города мусорщиков".

Российский фотоблогер Арсений Котов попросил помощи у дипломатов после задержания в Каире.Об этом рассказали представительства консульства, которое находится в столице Египта. По сведениям сотрудников дипломатической миссии РФ, у гражданина произошел конфликт с местным населением из района "Город мусорщиков". Эта территория считается опасной для иностранцев. Послы делают все необходимое для того, чтобы россиянина освободили как можно быстрее.

На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции.

сообщение дипмиссии

Арсений Котов рассказал о том, что вечером 26 января прогуливался и осуществлял фото- и видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер. После избиения жителями Каира россиян был задержан правоохранительными органами. 

Действия МИД Украины сравнили с поведением "обиженной девицы".

Фото: Instagram / northern.friend

Видео: Telegram / SHOT

Теги: арсений котов, блогер, город мусорщиков, египет, каир, мид, туризм, фотограф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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