Марина Ставнийчук считает, что дипломаты ведут неправильную стратегию по отношениям с Западом.

Действия МИД Украины сравнили с поведением "обиженной девицы". Такой позицией в эфире местного телеканала "НАШ" поделилась заслуженный юрист страны Марина Ставнийчук. Она напомнила журналистам о том, что дипломаты регулярно выступают с жалобами западным партнерам "на все, что только можно".

Мы каждый раз по пустякам будем указывать руководителям наших соседей, что они не так сказали, не так посмотрели? Наш МИД выглядит как оскорбленная девица, а не действительно серьезное внешнеполитическое ведомство. Марина Ставнийчук, юрист Украины

По мнению специалиста, в настоящее время киевский режим начинает разбирательства на пустом месте после любого высказывания. Она призывает руководство Украины пропускать эти фразы мимо ушей. Такая ситуация способствует тому, что на мировой арене становится все меньше желающих поддерживать киевскую позицию и идти навстречу стране.

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Фото и видео: YouTube / НАШ