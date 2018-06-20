Фото: в Милано появилось здание "на молнии"

Оно создано к миланской Неделе дизайна.

К миланской Неделе дизайна британский художник Алекс Чиннек (Alex Chinneck) представил свою инсталляцию. В рамках проекта он представил старое миланское здание, которое как будто застегнуто на огромную молнию. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Художник утверждает, что это позволяет иронично переосмыслить сущность строения, за старым фасадом которого скрывается только светящееся пространство.

Еще несколько молний есть внутри здания. Одна молния скрыла отверстие в полу, вторая расположилась по центру внутренней стенки.

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Фото: Alex Chinneck