Около Лиговского появилось граффити с Валентиной Терешковой

Петербургские художники презентовали мурал ко Дню Космонавтики. Изображение высотой с трехэтажное здание рисовали ночью на стене заброшки.

В Центральном районе Петербурга появилось граффити с изображением Валентины Терешковой. Объект на стене заброшенного здания создал арт-проект "Явь". Вечером молодые художники города собрались, чтобы создать работу к 12 апреля - Дню Космонавтики.

Активисты сообщают, что создали мурал (граффити на всю стену, на торцевой стороне трехэтажного здания), размер которого достигает 9 на 12 метров.

Отметим, что петербуржцам пришлось работать со специальным подъемником, генератором и проектором, чтобы закончить творение в темное время суток. Граффити завершили в ночь на пятницу. Создатели проекта просили заранее не публиковать севедения о том, где размещен объект, чтобы им спокойно дали закончить проект.

Фото и видео: Piter.tv