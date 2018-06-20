Фото: над обрывом в Китае построили "трескающийся" стеклянный мост

Он находится над обрывом на высоте 100 метров.

В деревне Хуаси китайской провинции Цзянсу прошло открытие 518-метрового стеклянного моста. Об этом сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Мост расположен над обрывом на высоте 100 метров. Толщина стекла на мосту 35 мм, каждое из стекол может выдержать до 4,7 тонн. Одновременно на такой конструкции могут находиться 2600 посетителей. И уже в первые выходные на новую достопримечательности пришли посмотреть около 50 тысяч человек.

Интересно, что китайские инженеры создали специальный эффект ""битого стекла". Стоящие на мосту туристы могут слышать звук лопающегося стекла и увидеть трещины под ногами. Строительство такого моста обошлось в 80 млн. юаней (12 млн долл.).

Такой же мост есть и в известном туристическом районе Чжанцзяцзе провинции Хунань (располагается на высоте 300 метров).

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Фото: Синьхуа