Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала вылечился от коронавируса

Об этом игрок сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала в своем Instagram-аккауте сообщил о своем выздоровлении после коронавируса. Он выложил фотографию и подписал ее на трех языках: испанском, английском и итальянском.

Мое лицо говорит о том, что я наконец-то вылечился от COVID-19. Пауло Дибала, форвард "Ювентуса"

Напомним, Пауло Дибала стал третьим футболистом "Ювентуса", у кого был обнаружен коронавирус. До этого в клубе сдали положительный тест на инфекцию защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.

Ранее стало известно, что футболисты "Ювентуса" вернулись к тренировкам на базе клуба.

Фото: Instagram / @paulodybala