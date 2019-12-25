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Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала вылечился от коронавируса
Сегодня, 9:11
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Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала вылечился от коронавируса

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Об этом игрок сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала в своем Instagram-аккауте сообщил о своем выздоровлении после коронавируса. Он выложил фотографию и подписал ее на трех языках: испанском, английском и итальянском.

Мое лицо говорит о том, что я наконец-то вылечился от COVID-19.

Пауло Дибала, форвард "Ювентуса"

Напомним, Пауло Дибала стал третьим футболистом "Ювентуса", у кого был обнаружен коронавирус. До этого в клубе сдали положительный тест на инфекцию защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.

Ранее стало известно, что футболисты "Ювентуса" вернулись к тренировкам на базе клуба.

Фото: Instagram / @paulodybala

Теги: коронавирус, пауло дибала, серия а, фк ювентус, чемпионат италии по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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