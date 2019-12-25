Футболисты "Ювентуса" вернулись к тренировкам на базе клуба

Чемпионат Италии планирую возобновить в июне.

Пресс-служба итальянского "Ювентуса" на официальном сайте клуба сообщила, что игроки команды вернулись к занятиям на тренировочной базе.

Футболисты успешно прошли медицинское обследование и были допущены до тренировок. К команде должен присоединиться форвард Криштиану Роналду, который недавно вернулся в Турин и должен провести две недели карантина.

Чемпионат Италии по футболу (Серия А - прим.) был прерван в связи с пандемией коронавируса на неопределенный срок. В турнирной таблице первое место занимает "Ювентус". Клуб из Турина набрал 63 очка после 26 матчей.

Напомним, в "Ювентусе" трое игроков заболели коронавирусом: защитник Даниэль Ругани, полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала. Первые двое официально вылечились от болезни.

Ранее стало известно, что Серию А планируют возобновить не раньше июня.

Фото: Twitter / @juventusfc