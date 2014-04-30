Форвард "Детройта" Перрон отстранен за атаку на защитника "Оттавы" Зуба

Ему также придется заплатить штраф в размере более 148 тысяч долларов.

Форвард "Детройта" Дэвид Перрон отстранен за атаку на защитника "Оттавы" Артема Зуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Оттава" обыграла "Детройт" со счетом 5:1. В первом периоде произошел инцидент с участием хоккеистов. Форвард "Детройта" Дилан Ларкин упал на лед. В этот момент Зуб находился рядом с игроком и пытался встать на ноги. Однако Перрон нанес россиянину удар клюшкой в голову. За это канадец получил матч-штраф.

По итогам слушаний департамента безопасности игроков НХЛ Перрон получил дисквалификацию на шесть матче регулярного чемпионата. Ему также придется заплатить штраф в размере более 148 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Калгари".

Видео: YouTube / Jens95