Форум "Выше крыши" стартовал в Петербурге

Президент России поздравил участников, молодежного гражданского образовательного форума с его открытием.

В Санкт-Петербурге 12 сентября стартовал всероссийский молодежный форум "Выше Крыши". Он продлится весь уик-энд в пространстве "Севкабель Порт".

Участникам форума расскажут о первых шагах в бизнесе, образовании и информационных технологиях будущего. В качестве спикеров на форуме ждут олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, блогера Ирину Шихман, музыканта Антона Беляева из группы Therr Maitz.

На концерте, который завершит программу форума, выступят дуэт RАSA и группа Cream Soda, недавно выпустившая новый альбом.

Президент России Владимир Путин поздравил участников, молодежного гражданского образовательного форума с его открытием. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Ранее на фестивале "Будь с городом!" обсудили, каким будет завтрашний день выпускников детских домов.

Фото: Комитет по молодежной политике / ВКонтакте