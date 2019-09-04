Cream Soda выпустила новый альбом "Интергалактик"

В него вошли десять треков, включая уже известный сингл "Сердце лед".

Российская группа Cream Soda выпустила новый альбом под названием "Интергалактик". Его премьера состоялась 31 июля. Об этом сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram.

Альбом поделен на пять глав: "Бег", "Забвение", "Вакуум", "Творец" и "Дом". Всего в него вошли десять композиций, включая уже известный российским зрителям сингл "Сердце лед". Поклонники Cream Soda написали, что новая работа группы напоминает "сказочку на ночь".

Ранее мы писали, что новая книга Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" выйдет 27 августа.

Видео: Instagram / creamsodamusic