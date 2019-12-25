На фестивале "Будь с городом!" обсудили, каким будет завтрашний день выпускников детских домов

Помимо праздничного концерта, в Петербурге в рамках социально-благотворительного проекта «Будь с Городом!» состоялась онлайн-конференция «Между бизнесом и государством: поддержка и профессионализация СО НКО в сфере решения проблем социальной адаптации выпускников детских домов».

В мероприятии, организованном АНО "Городские проекты", приняли участие представители профильных исполнительных органов власти, социально-ответственного бизнеса, входящего в состав Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ведущие СО НКО, работающих в сфере социальной адаптации выпускников детских домов, представители центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также руководство общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Северо-Западному округу.

Елена Фидрикова, заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, говоря о социальной адаптации выпускников детских домов, напомнила присутствующим, что при Правительстве СПб создан координационный совет по вопросам попечительства в сфере социальной защиты, образования и здравоохранения. По ее словам, в последнее время была кардинальным образом пересмотрена работа попечительских советов - теперь она носит конкретный характер в отношении каждого воспитанника. В попечительские советы избраны люди, определены общественные организации, которые не на словах могут быть наставниками воспитанников – помогать каждому из них.

Отдельно Елена Фидрикова остановилась на вопросе получения среднего профессионального образования выпускниками Центров содействия семейному воспитанию. Сейчас их прием производится на общих основаниях. Однако по объективным причинам у этих воспитанников средний балл аттестатов зачастую ниже, чем требуется для поступления. А ведь возможность получения специальности в учреждениях профессионального образования является гарантией их дальнейшей успешной самостоятельной жизни и интеграции в общество. В связи с этим Елена Фидрикова предложила разработать инициативу о внесении в федеральное законодательство норм приоритетного права получения среднего профессионального образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Елена Киянова, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Санкт-Петербурге, глава Комитета по развитию проектов в сфере корпоративного волонтерства регионального объединения "Деловая Россия" в Санкт-Петербурге, отметила, что конференция стала отличной платформой для открытого диалога, а также заложила основу для эффективного межсекторного взаимодействия между органами власти, социально-ответственным бизнесом и СО НКО, что бизнес-сообщество (и состоявшееся мероприятие доказывает это) "готово активно включаться в решение важных социальных задач в регионе, в том числе в вопросах, связанных с социальной адаптацией выпускников детских домов, путем интеграции сотрудников компаний в качестве pro-bono волонтеров в деятельность СО НКО, организации стажировок с потенциальным трудоустройством выпускников, а также обучения специалистов детских домов по программам профилактики профессионального выгорания и наставничества".

Это подтверждают и успешные кейсы бизнеса и СО НКО в сфере решения проблем социальной адаптации выпускников детских домов.

Так, благодаря программе наставничества Межрегиональной общественной организации содействия воспитанию подрастающего поколения "Старшие Братья Старшие Сестры" 80-85% их подопечных после выпуска из детских домов достигли положительных социальных результатов. Хороших показателей добился и Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья "Работа-i" - благодаря их деятельности участие в профессиональных пробах за последние 6 лет приняли более 800 ребят.

Координатор общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Северо-Западному округу, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России", генеральный директор ГК "Доверие" Дмитрий Панов, говоря о социальных проектах, проводимых организацией, рассказал о работе Комитета по духовному наставничеству и благотворительности, одной из целей которого является повышение прозрачности и взаимного доверия во взаимоотношениях социально ответственных предпринимателей, государства и общества, и недавно созданного Комитета по развитию проектов в сфере корпоративного волонтерства, который возглавила Елена Кианова. Он также поделился новостью о проекте создания Академии Бизнеса Деловой России, пилотным городом реализации которого станет Санкт-Петербург. В Академии будут знакомить молодежь с преимуществами и возможностями открытия собственного бизнеса, готовить кадры для предприятий-участников "Деловой России", обучать наставничеству.

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец отметила, что город располагает широкой сетью учреждений молодежной политики и инфраструктура этих учреждений всегда может быть доступна для реализации инициатив по работе с воспитанниками и педагогами: "На портале мыпетербург.рф можно найти адреса всех учреждений и выбрать подходящее по расположению и оснащенности".

Руководитель АНО "Городские проекты", организатор социально-благотворительного проекта "Будь с городом!", который в этом году проводится уже в пятый раз, Александра Хачатрян подчеркнула: "Основная наша задача заключается в том, чтобы деятельность НКО, занимающихся проблематикой сиротства, профессионализировалась, масштабировалась и приносила максимальные результаты; чтобы налаживался открытый диалог между НКО, бизнес- структурами и, что очень важно - органами государственной власти".

В дискуссии также приняли участие руководитель Межрегиональной общественной организация содействия воспитанию подрастающего поколения "Старшие Братья Старшие Сестры" Ануш Овсепян, куратор благотворительных программ Фонда "Открывая горизонты" Ирина Федотова, директор Центра по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья "Работа-i" Илья Сметанин, менеджер по многообразию и инклюзивности в ИКЕА Лилия Шакирова, председатель попечительского совета СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 8" Елена Кириленко, учредитель фонда "Доброделы Петербурга" Полина Тумашик, координатор трехмерной панорамы "Память говорит. Дорога через войну" Маргарита Попова.

Подробнее о прошедшем концерте можно прочитать здесь.

Фото: Piter.tv