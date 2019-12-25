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Forbes: в США запускают производство советских образцов оружия
Сегодня, 13:13
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lesjasap

Forbes: в США запускают производство советских образцов оружия

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Вашингтон хочет поставлять оружие, разработанное советскими инженерами.

Forbes: в США запускают производство советских образцов оружия. Перевод публикации американского издания привели журналисты из "ПолитРоссии". Они рассказали, что в Вашингтоне планируют  запустить производство вооружения, созданного в СССР. 

Военный обозреватель Майкл Пек заявил, что США надеются получить вооружение, разработанное советскими инженерами, так как оно может помочь союзникам в борьбе против РФ. ранее оружие использовалось странами Советского Союза и Восточного блока. Пентагон будет поставлять оружие за границу, а также использовать внутри страны.

Интересно, что еще одно препятствие заключается в том, что некоторые поставщики могут быть слишком политически неблаговидными для Вашингтона

Майкл Пек, военный обозреватель

Речь идет о советских противотанковых  управляемых ракеты советского производства, боевых ракетах наземного и воздушного базирования, гаубичных и минометных боеприпасах. Пек напомнил, что советское оружие считается долговечным. 

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Теги: forbes, оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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