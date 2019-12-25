Журналисты рассказали о желании Киева использовать новую тактику против ЧФ России.

Forbes: Украина готовит ловушку российским кораблям в Черном море. Американские журналисты считают, что Киев хочет использовать новую тактику ведения боя в акватории, чтобы создать конкуренцию ВМФ РФ.

В издании отметили, что самым крупным боевым кораблем Украины считается фрегат "Гетман Сагайдачный". Киев рассчитывает на строительство нескольких десятков катеров и малых кораблей. В Forbes добавили, что на данный момент сравнять силы в регионе не помогут даже переданные Вашингтоном патрульные ракетные катера за 600 миллионов долларов.

Киев планирует построить 20 канонерских лодок класса "Гюрза", каждая из которых вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками. Однако по состоянию на 2020 год завершено строительство всего семи кораблей авторы Forbes

В публикации напомнили, что Россия имеет в составе Черноморского флота крейсер, эсминец, пять фрегатов, семь подлодок и два десятка патрульных катеров.

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США.