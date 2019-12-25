Нью-Дели спешит купить российские истребители из-за напряженности с Пакистаном и Китаем.

Индия спешит закупить российское оружие. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на военные источники из Нью-Дели. Ранее аналогичную информацию опубликовали журналисты из Bloomberg. Минобороны страны стремится в сжатые сроки получить от Москвы истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также ПВО С-400. Данное вооружение Индии необходимо для "нейтрализации угроз" со стороны КНР и Пакистана.

В Индии заметили, что Пакистан и Китай занимаются ускоренной модернизацией Военно-воздушных сил. В случае возникшего конфликта российское оружие позволит Нью-Дели обеспечить себе превосходство в воздухе.

Напомним, что по предварительным сведениям Индия и РФ могут заключить контракт на поставку техники на 650 млн долларов. Однако контракт все еще не подписан.

Forbes: МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем.