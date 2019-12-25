Forbes оценил шансы России и Украины в воздушной войне

Forbes рассказал о преимуществах Москвы перед боевой авиацией Киева.

Военные специалисты из издания Forbes оценили шансы России и Украины в воздушной войне. По мнению аналитиков, в таком полномасштабном сражении у Киева практически нет шансов. Они напомнили, что местные ВВС не получали новые пилотируемые боевые самолеты с 1991 года,а после распада Советского Союза страна продала наиболее реализуемые истребители и штурмовики. Оставшуюся авиацию и технику военные сдали на утилизацию или хранение.

Даже новейшие самолеты и вертолеты не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, на вооружении которой находятся около 500 современных боевых самолетов, располагающихся на близком расстоянии от Украины. публикация Forbes

Авторы статьи заявили, что сейчас Киев имеет на вооружении 125 самолетов и вертолетов, при этом большинство из них "старше своих пилотов". Аналитики не исключают того, что Украина может купить у Вашингтона истребители F-15, но даже в этом случае шансы страны против России будут приближаться к нулю. В издании напомнили, что российские ПВО уничтожат украинскую авиацию еще на стадии взлета.

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