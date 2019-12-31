Их нужно было ввести хотя бы год назад, чтобы они возымели эффект.

Forbes: США опоздали с санкциями против "Северного потока-2" примерно на год. Ограничения против компаний-подрядчиков по строительству газопровода находят неэффективным. В Берлине и Париже "проявляют все больше раздражения в отношении новой холодной войны с Россией". Журналисты отметили, что санкции не нравятся даже тем, кто относится к Москве с ненавистью.

Партнерами "Газпрома" являются европейские компании, которых "не запугать антироссийскими шагами. В статье говорится о том, что Вашингтон в курсе ситуации. Forbes объясняет, что развитие альтернативной энергетики не приведет к снижению спроса на газ из РФ в краткосрочной перспективе. Сейчас сжиженный газ из Америки намного дороже для ЕС, чем ресурсы из России.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны.

Видео: YouTube/Nord Stream 2