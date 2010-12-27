В США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Такое мнение высказала посол США в Польше Джорджетт Мосбахер в Twitter.
По мнению политика, именно они согласились начать Вторую мировую войну, а Польша стала жертвой этого конфликта
"Это факт",
- написала Мосбахер
Дискуссия вокруг событий Второй Мировой войны развернулись после слов Владимира Путина о начальном периоде конфликта. Во время ежегодной пресс-конференции глава РФ сказал, что советские войска вошли в Польшу после того, как правительство страны утратило контроль за вооруженными силами.
Видео: YouTube / PolandPISM
Обсуждение ( 0 )