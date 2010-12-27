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Rybka123

В США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

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Дискуссия вокруг событий Второй Мировой войны развернулись после слов Владимира Путина.

Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны. Такое мнение высказала посол США в Польше Джорджетт Мосбахер в Twitter.

По мнению политика, именно они согласились начать Вторую мировую войну, а Польша стала жертвой этого конфликта

"Это факт", 
- написала Мосбахер

Дискуссия вокруг событий Второй Мировой войны развернулись после слов Владимира Путина о начальном периоде конфликта. Во время ежегодной пресс-конференции глава РФ сказал, что советские войска вошли в Польшу после того, как правительство страны утратило контроль за вооруженными силами. 

Видео: YouTube / PolandPISM

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Категории: Лента новостей, Происшествия,

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