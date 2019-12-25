Forbes: Джефф Безос разбогател за день на 6,4 миллиарда долларов

Накануне стоимость акций его компании достигла рекордных показателей.

Глава компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос разбогател за день на 6,4 миллиарда долларов. Об этом пишет журнал Forbes.

Это произошло из-за того, что накануне стоимость акций его компании достигла рекордных показателей. К завершению торгов 14 апреля акции Amazon выросли на 5,3% - так одну акцию компании оценивали в 2238 долларов.

Теперь, по оценкам журнала, состояние Джеффа Безоса выросло до 138 миллиардов долларов.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира.