Фонд Росконгресс и СПбПУ подписали соглашение о сотрудничестве

Встреча представителей Росконгресса и Политеха прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской 6 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба ПМЭФ-2019.

Росконгресс и СПбПУ договорились взаимодействовать по научно-консультативным, экспертным и информационным вопросам, а также заниматься развитием конгрессно-выставочной деятельности в России и Санкт-Петербурге. Стороны отметили важность подготовки кадров для конгрессно-выставочной индустрии.

По словам руководителя дирекции конгрессно-выставочной деятельности СПбПУ Дмитрия Карпова, конгрессно-выставочная деятельность сегодня - это перспективная и динамично-развивающаяся отрасль экономики. "Данное соглашение позволит установить совместную деятельность по организации учебной и производственной практики студентов, информационное сотрудничество", - отметил он.

Напомним, Петербургский международный экономический форум прошел в нашем городе с 6 по 8 июня.

Ранее Piter.TV писал о том, что на ПМЭФ-2019 подписали рекордное количество соглашений.

Фото: Piter.TV