Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства ЕС с Японией

Глава ЕК сообщила о первом партнерстве в сфере цифровизации технологий.

Урсула Фон дер Ляйен объявила о запуске цифрового партнерства Евросоюза с Японией. Соответствующее заявление руководитель Европейской комиссии сделала, выступая на брифинге с журналистами в Токио. Мероприятие было созвано по результатам общения европейских лидеров с премьер-министром Токио Фумио Кисидой. Стороны пообщались друг с другом в рамках саммита Япония-ЕС.

Пути расширения нашего сотрудничества с обсуждением предметных путей, которые могли бы создать возможности для наших экономик, населения….сможет помочь нам противостоять региональным вызовам. Урсула Фон дер Ляйен, глава ЕК

По мнению главы Еврокомиссии, Европа и Токио предприняли ряд важных шагов. В первую очередь это решение затронет цифровую сферу. Ляйен подчеркнула, что ЕС заключила первое подобное соглашение со страной, не входящей в объединение. Цифровое партнерство обеспечит основу для совместной работы в области цифровых технологий.

Кисида: Япония и ЕС продолжат санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине.

Фото и видео: European Commission