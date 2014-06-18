Кисида: Япония и ЕС продолжат санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине

Премьер Японии обсудил с главой ЕК и лидером Евросовета двусторонние контакты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал о том, что Токио и Европейский союз продолжат оказывать санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине и проведением специальной военной операции РФ. Соответствующее заявление чиновник сделал перед журналистами, выступая на брифинге. Пресса была созвана по результатам саммита с европейскими лидерами.

Мы подтвердили необходимость продолжения совместной работы с целью введения жестких санкций против России и усиления поддержки Украины. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Во время переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен японская делегация обсудила двусторонние отношения, а также обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе. Токио рассчитывает на укрепление сотрудничества по цифровизации, борьбе с климатическими изменениями.

Премьер Японии Кисида заявил о единстве со странами G7 в решении отказаться от нефти РФ.

Фото и видео: European Comission

