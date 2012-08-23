Премьер Японии Кисида заявил о единстве со странами G7 в решении отказаться от нефти РФ

Глава кабмина подчеркнул, что вопрос о сроках и масштабах сокращения поставок энергоресурсов из РФ будет прорабатываться в ближайшее время.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о единстве с другими странами Группы семи (G7) в решении отказаться от импорта российской нефти. В беседе с журналистами он уточнил, что данное решение станет сложным для Токио.

Пока Япония рассчитывает на импорт энергетических ресурсов. По словам Кисиды, единство G7 сейчас важно как никогда. Такую же позицию он озвучил на встрече лидеров Группы семи. Участники совещания заявили о намерении продолжать всестороннюю поддержку Украины. Они готовы дальше вводить санкции против России. Кисида подчеркнул, что вопрос о сроках и масштабах сокращения поставок энергоресурсов из РФ будет прорабатываться в ближайшее время. Япония намерена сделать все для того, чтобы сокращение поставок негативно повлияло на Россию и никак не отразилось на жизни японского населения.

Ранее мы сообщили, что депутат Европарламента указал на возросшуб выгоду России от нефти и газа из-за санкций ЕС.

Видео: YouTube / TBS NEWS DIG Powered by JNN