Фон дер Ляйен и Мишель уклонились от вопроса о поддержке Киева

В ЕК и Евросовете оценили будущее военной поддержки Украины после прихода к власти Трампа.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также президент Европейского совета Шарль Мишель ушли от прямого ответа на вопрос журналистов на пресс-конференции в Будапеште о том, сможет ли и будет ли коллективный Брюссель продолжать поддержку армии киевского режима в случае прекращения помощи от американской администрации.

Вы знаете, что у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по "большой семерке" согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год… Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Шарль Мишель указал СМИ что Евросоюз с самого начала регионального противостояния между Киевом и Москвой следовал принципу "ничего по Украине без украинцев". Он пояснил, что такой сигнал будет сохраняться и в будущем. Глава Евросовета призвал не давать России думать о том, что ЕС становится слабее, так как такой сигнал может быть понят некоторыми другими мировыми лидерами как возможность нарушить международное право.

Фон дер Ляйен хочет обсудить с Трампом увеличение закупок СПГ из США.

Фото и видео: YouTube / European Commission