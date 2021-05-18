Фон дер Ляйен хочет обсудить с Трампом увеличение закупок СПГ из США

В ЕК раскрыли планы по торговым отношениям с Вашингтоном.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что хочет обсудить с будущим американским президентом, членом Республиканской партии Дональдом Трампом вопрос увеличения закупок коллективным Брюсселем сжиженного природного газа из США. По мнению иностранной чиновницы, поставки СПГ могут заменить Евросоюзу российские энергетические ресурсы. Соответствующей информацией спикер поделилась на пресс-конференции в Будапеште, созванной по результатам неформальной встречи.

Одна из тем, которую уже затронули вчера, но пока не обсуждали подробно, это тема СПГ. Мы по-прежнему закупаем СПГ из России, почему бы не заменить его СПГ из США. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен утверждает, что поставки СПГ из США обходятся дешевле и приводят к снижению цен на энергетику в регионе.

Глава ЕК возмутилась тем, что Венгрия приглашает россиян в ЕС без проверок.

Фото и видео: YouTube / European Commission