Focus Features представила свежий трейлер фильма "Город астероидов"

Премьера картины состоится 23 июня.

Американская кинокомпания Focus Features поделилась новым отрывком из фильма "Город астероидов" (Asteroid City), который вошёл в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Картина от режиссера Уэса Андерсона выйдет в широкий прокат 23 июня текущего года. История рассказывает о жителям вымышленного городка в пустыне, на территории которого ежегодно проводится юных звездочётов и космических кадетов по случаю так называемого Дня астероида. Этот день связан с тем, что в город в 3007 году до нашей эры упал метеорит. На очередном мероприятии, посвященному этому случаю, неожиданно для граждан появляются военные. Они говорят о внеземной угрозе и лишают жителей города возможности покинуть городок. В опубликованном в социальных сетях отрывке заметно, что герои Тома Хэнкса, Лива Шрайбера и Хоуп Дэвис держат оборону против местных сил безопасности.

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Фото и видео: YouTube / Focus Features

