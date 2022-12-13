Blizzard Entertainment представила сюжетный трейлер Diablo IV под музыку Холзи

Релиз игры намечен на 6 июня.

Разработчики компьютерной игры Diablo 4 поделились новым релизным трейлером. Создатели показали сюжет проекта, в котором речь идет о противостоянии героев демону Лилит - могущественному созданию, которое имеет собственные планы на Санктуарий и населяющих его людей. Прошлое релизное видео уделяло внимание игровому процессу. Он объяснил, что пользователю придется выбрать себе класс и сражаться против полчищ адских противников. Продюсер Род Фергюссон также заверил игроков в том, что Diablo 4 не "скатится" до pay-2-win системы. Дополнительно авторы проекта позаботились о людях с ограниченными возможностями и рассказали об опциях доступности для них. Официальный выход новой части Diablo запланирован 6 июня 2023 года.

Вышел трейлер мюзикла "Цвет лиловый" с Холли Бейли.

Фото и видео: YouTube / Diablo