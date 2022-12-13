Вышел трейлер мюзикла "Цвет лиловый" с Холли Бейли

Мировая премьера состоится 25 декабря.

Киностудия Warner Bros. Pictures представила трейлер музыкальной драммы "Цвет лиловый". Режиссером картины выступил Блитц Базавуле.

Сюжет основнан на одноименном романе Элис Уокер. События разворачиваются в начале XX века. Темнокожая жительница юга Селия пытается найти себя после многих лет жестокого обращения со стороны отца и окружающих.

В главных ролях сыграли Холли Бейли, Элизабет Марвел, Тараджи Хенсон, Колман Доминго и другие. Мировая премьера состоится 25 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Клуб чудес" с Мэгги Смит и Кэти Бейтс.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures