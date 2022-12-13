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Вышел трейлер мюзикла "Цвет лиловый" с Холли Бейли

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Мировая премьера состоится 25 декабря.

Киностудия Warner Bros. Pictures представила трейлер музыкальной драммы "Цвет лиловый". Режиссером картины выступил Блитц Базавуле.

Сюжет основнан на одноименном романе Элис Уокер. События разворачиваются в начале XX века. Темнокожая жительница юга Селия пытается найти себя после многих лет жестокого обращения со стороны отца и окружающих.

В главных ролях сыграли Холли Бейли, Элизабет Марвел, Тараджи Хенсон, Колман Доминго и другие. Мировая премьера состоится 25 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Клуб чудес" с Мэгги Смит и Кэти Бейтс.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: warner bros pictures, мюзикл, трейлер, фильм, холли бейли, цвет лиловый
Категории: Лента новостей, Новости России,

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