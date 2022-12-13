Вышел трейлер мюзикла "Цвет лиловый" с Холли Бейли

Киностудия Warner Bros. Pictures представила трейлер музыкальной драммы "Цвет лиловый". Режиссером картины выступил Блитц Базавуле.
Сюжет основнан на одноименном романе Элис Уокер. События разворачиваются в начале XX века. Темнокожая жительница юга Селия пытается найти себя после многих лет жестокого обращения со стороны отца и окружающих.
В главных ролях сыграли Холли Бейли, Элизабет Марвел, Тараджи Хенсон, Колман Доминго и другие. Мировая премьера состоится 25 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Клуб чудес" с Мэгги Смит и Кэти Бейтс.
Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures
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