  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:20
124
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер комедии "Клуб чудес" с Мэгги Смит и Кэти Бейтс

0 0

Мировая премьера состоится 24 ноября.

Sony Pictures представила трейлер комедийного фильма "Клуб чудес" режиссера Тадеуса О"Салливана.

Сюжет расскажет историю трех подруг, которые проживают в неблагополучной хижине и мечтают выиграть путешествие в священный город Лурд. Это место привлекает людей своими чудесами. К женщинам присоединяется старая приятельница. Путешествие вернет их к давним событиям и вскроет затаенные раны.

В главных ролях сыграли Мэгги Смит, Кэти Бейтс, Аджи О"Кейси и Лора Линни. Мировая премьера состоится 24 ноября.

Ранее Marvel представила новый тизер сериала "Секретное вторжение".

Видео: YouTube / Sony Pictures Classics

Теги: sony pictures classics, клуб чудес, комедия, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии