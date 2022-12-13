Вышел трейлер комедии "Клуб чудес" с Мэгги Смит и Кэти Бейтс

Мировая премьера состоится 24 ноября.

Sony Pictures представила трейлер комедийного фильма "Клуб чудес" режиссера Тадеуса О"Салливана.

Сюжет расскажет историю трех подруг, которые проживают в неблагополучной хижине и мечтают выиграть путешествие в священный город Лурд. Это место привлекает людей своими чудесами. К женщинам присоединяется старая приятельница. Путешествие вернет их к давним событиям и вскроет затаенные раны.

В главных ролях сыграли Мэгги Смит, Кэти Бейтс, Аджи О"Кейси и Лора Линни. Мировая премьера состоится 24 ноября.

Ранее Marvel представила новый тизер сериала "Секретное вторжение".

Видео: YouTube / Sony Pictures Classics