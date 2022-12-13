Вышел трейлер комедии "Клуб чудес" с Мэгги Смит и Кэти Бейтс

Sony Pictures представила трейлер комедийного фильма "Клуб чудес" режиссера Тадеуса О"Салливана.
Сюжет расскажет историю трех подруг, которые проживают в неблагополучной хижине и мечтают выиграть путешествие в священный город Лурд. Это место привлекает людей своими чудесами. К женщинам присоединяется старая приятельница. Путешествие вернет их к давним событиям и вскроет затаенные раны.
В главных ролях сыграли Мэгги Смит, Кэти Бейтс, Аджи О"Кейси и Лора Линни. Мировая премьера состоится 24 ноября.
Ранее Marvel представила новый тизер сериала "Секретное вторжение".
Видео: YouTube / Sony Pictures Classics
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