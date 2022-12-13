Мировая премьера состоится на платформе Disney+ 21 июня.

Киностудия Marvel представила новый тизер сериала "Секретное вторжение". Шоураннером проекта выступил Али Селим. В опубликованном ролике показали новых персонажей, которым предстоит познакомиться поклонникам вселенной Marvel, а также старых персонажей, которых ранее видели зрители.

По сюжету бывший директор организации "Щ.И.Т." Ник Фьюри вернется на Землю, чтобы узнать о заговоре с внедрением двойных агентов в различные сферы жизни людей на Земле. В нем замешаны скруллы, а также другие инопланетные существа, которые способны принимать облик любого человека.

Главную роль сыграл Сэмюэл Л. Джексон. Также в сериале снялись Мартин Фриман, Бен Мендельсон, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Эмилия Кларк и другие. Мировая премьера состоится на платформе Disney+ 21 июня.

Ранее мы сообщали, что Ди Каприо получил девятиминутные овации за "Убийц цветочной луны" на Каннском фестивале.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment