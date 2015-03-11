Губернатор Подмосковья открыл новый корпус физтех-лицея на 425 учеников в Долгопрудном

Андрей Воробьев подчеркнул, что заведение является одним из самых сильных в стране.

Физтех-лицей имени Капицы обрёл новый корпус в Долгопрудном. В здании будут обучаться 425 школьников. Детей и педагогов в четверг, 1 сентября, поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщил телеканал "360".

Руководитель отметил, что заведение является одной из самых сильных школ РФ. За счёт нового корпуса в общей сложности воспитанниками физтех-лицея станут 1025 ребят. Планируется расширять учреждение и дальше, чтобы впоследствии сформировать единый кластер естественно-математического профиля.

По словам Воробьёва, ученики готовы брать максимальное количество знаний. Он пожелал всем присутствующим успехов.

Когда я пришел к президенту и рассказал о том, что есть лидер, что есть прекрасные учителя и что это сильная школа, президент спросил о том, сколько учится ребят в этой школе. Я ответил, что 590. Он спросил, почему так мало. И после этого мы видим то, что мы видим, — школа увеличилась в этом году в два раза. Андрей Воробьев, губернатор Москвской области

Ранее мы сообщили о том, что Воробьёв призвал обеспечить дополнительные меры для мониторинга лесных пожаров.

Фото: телеканал "360"