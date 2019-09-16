Губернатор Московской области призвал обеспечить дополнительные меры для мониторинга лесных пожаров

В связи с аномальной жарой в августе в Подмосковье неоднократно возникала угроза лесных пожаров, однако сотрудники МЧС смогли вовремя локализовывать очаги. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время заседания с силовыми структурами, передаёт телеканал "360".
Руководитель выразил благодарности в адрес спасателей и пожарной службы, которые работали особенно усиленно в последние 2-3 недели лета. В связи с мониторингом и своевременной локализацией пожаров, потушить их удалось в самые короткие сроки.
Знаю, что ситуация [в лесах] у нас находится под контролем. Это значит, что те очаги, а их было пять-семь в день, по одному-два гектара пожаров, локализовывались весьма быстро
Андрей Воробьев, губернатор Московской области
Также губернатор настоял на обеспечении дополнительных мер реагирования на пожары к предстоящей осени.
Ранее мы сообщили о том, что в Подмосковье продлили ограничения на пребывание в лесах до 1 сентября.
Фото: Официальный портал Рузского городского округа Московской области
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