Губернатор Московской области призвал обеспечить дополнительные меры для мониторинга лесных пожаров

Андрей Воробьев заявил, что сейчас ситуация находится под контролем.

В связи с аномальной жарой в августе в Подмосковье неоднократно возникала угроза лесных пожаров, однако сотрудники МЧС смогли вовремя локализовывать очаги. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время заседания с силовыми структурами, передаёт телеканал "360".

Руководитель выразил благодарности в адрес спасателей и пожарной службы, которые работали особенно усиленно в последние 2-3 недели лета. В связи с мониторингом и своевременной локализацией пожаров, потушить их удалось в самые короткие сроки.

Знаю, что ситуация [в лесах] у нас находится под контролем. Это значит, что те очаги, а их было пять-семь в день, по одному-два гектара пожаров, локализовывались весьма быстро



Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Также губернатор настоял на обеспечении дополнительных мер реагирования на пожары к предстоящей осени.

Ранее мы сообщили о том, что в Подмосковье продлили ограничения на пребывание в лесах до 1 сентября.

Фото: Официальный портал Рузского городского округа Московской области