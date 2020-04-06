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В Подмосковье продлили ограничения на пребывание в лесах до 1 сентября
Сегодня, 15:30
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В Подмосковье продлили ограничения на пребывание в лесах до 1 сентября

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Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что специалисты продолжают регулярные облеты торфяников.

В Московской области по-прежнему сохраняется режим повышенной пожарной опасности. Ограничения на пребывание в лесах продлены до 1 сентября. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. 

Локализация, слава богу, проходит своевременно. Также по моему поручению делают регулярные облеты, в том числе там, где у нас обводнены торфяники.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Руководитель подчеркнул, что контроль за ситуацией осуществляют главы округов. Они же оказывают активную поддержку силам, которые локализуют пожары. Поскольку дожди в Подмосковье ожидаются уже на следующей неделе, обстановка скоро наладится, заключил Воробьёв. 

Ранее эксперт рассказал, как гарь и дымка от пожаров влияют на здоровье москвичей.

Фото:  Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Теги: леса, подмосковье, пожары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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