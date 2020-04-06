В Подмосковье продлили ограничения на пребывание в лесах до 1 сентября

В Московской области по-прежнему сохраняется режим повышенной пожарной опасности. Ограничения на пребывание в лесах продлены до 1 сентября. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Локализация, слава богу, проходит своевременно. Также по моему поручению делают регулярные облеты, в том числе там, где у нас обводнены торфяники.
Андрей Воробьев, губернатор Московской области
Руководитель подчеркнул, что контроль за ситуацией осуществляют главы округов. Они же оказывают активную поддержку силам, которые локализуют пожары. Поскольку дожди в Подмосковье ожидаются уже на следующей неделе, обстановка скоро наладится, заключил Воробьёв.
Ранее эксперт рассказал, как гарь и дымка от пожаров влияют на здоровье москвичей.
Фото: Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
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