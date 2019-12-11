Эксперт рассказал, как гарь и дымка от пожаров влияют на здоровье москвичей

В понедельник мгла вернулась в южные и юго-западные районы столицы.

В Москве продолжают оставаться актуальными проблемы с запахом гари и задымлением от лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Пока норма загрязняющих атмосферу веществ не превышает нормы, однако горожанам, у которых есть проблемы со здоровьем, стоит соблюдать меры предосторожности. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

Отметим, что на время дымка исчезала из города, однако она снова вернулась в начале недели, 22 августа. Особенно это было заметно в южных и юго-западных районах. Специалист рекомендует быть особо осторожным москвичам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых может обострение на фоне ингаляции раздражающих веществ. В этом случае рекомендуется носить маски уровня FFP3 при выходе из дома, а в помещении пользоваться кондиционерами.

Также Бабак внёс корректировки в определение настигнувшего столицу загрязнения атмосферы.

Правильно даже назвать это не дымом, а мглой, потому что при мгле в воздухе содержатся более или менее природные вещества. А вот смог — ядовитые химические агенты. То есть это не смог, а мгла. Сергей Бабак, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ

Ранее метеоролог рассказал, когда из Москвы исчезнут смог и запах гари.

Фото: телеканал "360"