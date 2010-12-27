Американские физики создали математическую модель идеального стейка

Исследователи представили мясо как сложную смесь воды и органических веществ и применили к к ней нелинейные уравнения Флори-Ренера.

Американские физики из университета Джеймса Мэдисона выяснили, как предотвратить заметную ужарку стейка. Материал опубликовали на сайте arXiv.org.

Исследователи представили мясо как сложную смесь воды и органических веществ. Далее применили к данной модели нелинейные уравнения Флори-Ренера, которое помогло рассчитать процент наименьшей ужарки стейка.

Из-за испарения воды кусок свежего мяса во время жарки теряет около 16% массы, а цыпленок — до 40%. Полученные результаты уравнений сравнили с данными полученными экспериментальным путем. Модель очень точно воспроизвела распределение температуры по куску мяса.

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