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Американские физики создали математическую модель идеального стейка
Сегодня, 13:19
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nastya960

Американские физики создали математическую модель идеального стейка

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Исследователи представили мясо как сложную смесь воды и органических веществ и применили к к ней нелинейные уравнения Флори-Ренера.

Американские физики из университета Джеймса Мэдисона выяснили, как предотвратить заметную ужарку стейка. Материал опубликовали на сайте arXiv.org.

Исследователи представили мясо как сложную смесь воды и органических веществ. Далее применили к данной модели нелинейные уравнения Флори-Ренера, которое помогло рассчитать процент наименьшей ужарки стейка.

Из-за испарения воды кусок свежего мяса во время жарки теряет около 16% массы, а цыпленок — до 40%. Полученные результаты уравнений сравнили с данными полученными экспериментальным путем. Модель очень точно воспроизвела распределение температуры по куску мяса.

В 2019 году в ресторанах Петербурга выросла популярность национальных кухонь.

 

Теги: мясо, стейк, ученые, физики
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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