В ресторанах Петербурга выросла популярность национальных кухонь

В 2019 году их число возглавили итальянская и русская кухни.

В Петербурге растет популярность национальных кухонь. Они вытесняют стейк-хаусы и рестораны грузинской кухни, сообщили аналитики консалтинговой компании "Colliers International".

Всего в первом половине 2019 в Петербурге открылось 90 кафе и ресторанов. 46 из них представили национальные кухни мира.

На первом по популярности месте – итальянская кухня. На втором – русская.

Также с начала 2018 года в Петербурге открылись 7 новых рюмочных.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге хотят открыть фабрики-кухни.

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