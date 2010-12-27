В ресторанах Петербурга выросла популярность национальных кухонь

В Петербурге растет популярность национальных кухонь. Они вытесняют стейк-хаусы и рестораны грузинской кухни, сообщили аналитики консалтинговой компании "Colliers International".
Всего в первом половине 2019 в Петербурге открылось 90 кафе и ресторанов. 46 из них представили национальные кухни мира.
На первом по популярности месте – итальянская кухня. На втором – русская.
Также с начала 2018 года в Петербурге открылись 7 новых рюмочных.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге хотят открыть фабрики-кухни.
Фото: Pixabay
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