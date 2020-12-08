Радий Илькаев рассказал о создании атомного оружия в советское время.

Физик отметил вклад разведки в создание атомного оружия в СССР. Об этом на научной сессии Общего собрания РАН рассказал академик Радий Илькаев. Почетный научный руководитель Всероссийского НИИ экспериментальной физики считает, что работа советской разведки по добыче секретов Запада в 1940-х годах до сих пор поражает объемами полученных сведений. Информация помогла Москве в сжатые сроки создать собственное оружие в первые послевоенные года.

Поражают масштаб и эффективность работы разведчиков. Представляете, было передано более 10 тысяч страниц текста, технической документации, и даже образцы материалов - урана, бериллия Радий Илькаев, академик РАН

Эксперт поблагодарил разведчиков, которые в 2020 году отмечают столетие со дня основания ведомства. Одним из значимых событий в истории России эксперты назвали успешное испытание советского атомного заряда РДС-1, которое состоялось в августе 1949 года. Создание ядерного оружия обеспечило РФ существование в виде независимой и сильной державы.

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