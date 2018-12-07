  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Финские рестораторы возмущены всплеском заболеваемости COVID-19 после Евро-2020
Сегодня, 7:26
382
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Финские рестораторы возмущены всплеском заболеваемости COVID-19 после Евро-2020

0 0

Они собираются подать жалобу из-за потери десятков миллионов евро.

Представители финской ресторанной индустрии собираются подать жалобу на действия медицинского округа Kymsote, который разрешил возвращающимся из Петербурга футбольным болельщикам не сдавать тесты на коронавирус на границе. Об этом сообщает Yle.

Чтобы избежать скопления автобусов на пограничных пунктах, болельщиков внесли в список и предписали им провериться на коронавирус по возвращению домой. В результате в Финляндии произошел резкий скачок заболеваемости. У вернувшихся выявили четыре сотни случаев заражения штаммом "дельта".

Из-за этого власти страны ужесточили ограничения для ресторанов и сферы массовых мероприятий. Ресторанная сфера потеряла десятки миллионов евро.

Ранее мы писали, что специалисты обеспокоены антипрививочными настроениями.

Фото: pexels.com

Теги: коронавирус, рестораторы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии