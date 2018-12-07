Финские рестораторы возмущены всплеском заболеваемости COVID-19 после Евро-2020

Они собираются подать жалобу из-за потери десятков миллионов евро.

Представители финской ресторанной индустрии собираются подать жалобу на действия медицинского округа Kymsote, который разрешил возвращающимся из Петербурга футбольным болельщикам не сдавать тесты на коронавирус на границе. Об этом сообщает Yle.

Чтобы избежать скопления автобусов на пограничных пунктах, болельщиков внесли в список и предписали им провериться на коронавирус по возвращению домой. В результате в Финляндии произошел резкий скачок заболеваемости. У вернувшихся выявили четыре сотни случаев заражения штаммом "дельта".

Из-за этого власти страны ужесточили ограничения для ресторанов и сферы массовых мероприятий. Ресторанная сфера потеряла десятки миллионов евро.

Ранее мы писали, что специалисты обеспокоены антипрививочными настроениями.

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