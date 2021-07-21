Специалисты обеспокоены антипрививочными настроениями

Вероятно, могут появиться опасные для жизни "коронавирусные вечеринки".

В среду, 21 июля, заведующая научно-исследовательским отделом капельных инфекций Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор Ирина Бабаченко в интервью "Петербургскому дневнику" прокомментировала антипрививочные настроения.

Молодые люди уверены, что, если они болеют в легкой форме, то прививаться не нужно, даже не нужно носить маски. Но проблема в том, что такое поведение может быть опасным для окружающих.

Бабаченко отметила, что с таким настроением могут появиться "коронавирусные вечеринки", как это было с ветрянкой и краснухой.

Эти вечеринки – от неграмотности. Представить, чтобы мама пошла и сама заразила ребенка – это просто чудовищно. Это не просто неправильное, но чрезвычайно вредное явление. Нет неопасных инфекций, вирус тоже меняется, сейчас привозят очень тяжелых детей после ветряной оспы. Сейчас у нас есть вакцина, в том числе от ветряной оспы. Раньше ее не было, теперь есть. И когда есть средство профилактики, странно заниматься такими древними мерами высказался специалист

Врач в очередной раз отметила, что устраивать такие "пати" – первобытные меры. К инфекции нельзя относиться легко. Бабаченко напомнила, что нужно не забывать про календарь прививок, поскольку остальные болезни никуда не делись: все еще опасны корь, коклюш, эпидемический паротит, менингококковая инфекция и другие, в том числе кишечные инфекции.

Ранее мы писали, что в "Ночлежке" привили 140 петербургских бездомных.

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