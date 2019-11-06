Финская таможня три года неверно конвертировала рубль, доллар и юань

Неверная конвертация происходила с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.

Таможня Финляндии в течение трех лет неверно конвертировала российский рубль, китайский юань, доллар США и шведскую крону в течение трех лет. Об этом сообщило РИА Новости.

Руководитель таможни Ярмо Райккя рассказал, что конвертация по курсу валют Финского банка происходила с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года. Таможенники должны были пользоваться курсов Европейского центрального банка. В итоге за это время неверно конвертировалась валюта в 960 тысячах случаев таможенного оформления.

Ущерб клиентов составил 11,5 млн. евро. Таможня сожалеет об ошибке. Клиенты могут заполнить форму на сайте для возврата средств.

Ранее немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля.

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