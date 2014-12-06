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В МИД Финляндии подтвердили запрет на въезд легковых автомобилей из России

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Элина Валтонен подтвердила решение властей не пускать автомобили в российской регистрацией в страну.

Власти в Хельсинки запретят въезд легковых автомобилей из России кроме некоторых исключений. Соответствующей информацией в рамках брифинга с местными журналистами поделилась финский министр по иностранным делам Элина Валтонен. Она пояснила, что ввезти на территорию европейского государства машину, зарегистрированную в РФ, смогут только граждане Евросоюза, которые постоянно живут в России, а также члены их семей, дипломаты. Перевозка возможна также по гуманитарным соображениям.

Финляндия вводит запрет на ввоз сегодня в полночь.

глава МИД Финляндии

Напомним, что Европейская комиссия от 8 сентября официально опубликовала пояснение, в котором сообщила о том, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются на личные транспортные средства российскими регистрационными знаками. Граждане РФ не могут въезжать на таком виде транспорта на территорию Евросоюза даже в туристических целях.

Финляндия запрещает въезд зарегистрированных в РФ авто с 16 сентября.

Фото и видео: www.mtvuutiset.fi

Теги: автомобили, автопром, госграница, финляндия, элина валтонен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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