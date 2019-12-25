Россия в рейтинге счастья занимает 66-е место.

Финляндия вновь возглавила рейтинг самых счастливых стран мира. Об этом сообщается в ежегодном Всемирном докладе счастья, составленный группой экспертов по заказу ООН.

Отмечается, что Финляндия восьмой год подряд занимает первой место в рейтинге. На втором месте расположилась Дания. Тройку лидеров замкнула Исландия. Россия в рейтинге счастья занимает 66-е место. При составлении рейтинга исследователи учитывают несколько показателей: ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод и другие.

Ранее мы сообщали, что Петербург возглавил рейтинг популярных направлений для отдыха на майские праздники.

Фото: pxhere.com