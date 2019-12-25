Финляндия продлит пограничный контроль до 14 июня

14 мая будет открыто трансграничное движение через границы с другими странами Евросоюза.

Финляндия продлит пограничный контроль на всех границах до 14 июня. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Отметим, что контроль на внутренних границах, введённый 19 марта, тоже сохранится — он будет сухопутным, а также в портах и аэропортах. Также продолжится "закрытие определенных пунктов пересечения границы и ограничение движения через внешние границы".

Однако с 14 мая будет открыто трансграничное движение через границы с другими странами Евросоюза. Благодаря этому въехать в страну или выехать из неё граждане смогут по работе, для семейных целей и по другим необходимым делам.

Ранее Италия рассказала о задержке Евросоюза с помощью в борьбе против коронавируса.