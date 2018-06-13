Финляндия приступила к подготовке нового пакета военной помощи Украине

Петтери Орпо подтвердил дальнейшую поддержку государством ВСУ.

Финляндия готовит новый, 30-й по счету пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление местным журналистам сделал премьер-министр республики Петтери Орпо. Иностранный чиновник выступил перед СМИ на совместной пресс-конференции с руководителем Европейского совета Антониу Коштой.

Мы уже отправили 29 пакетов военной помощи Украине и готовим следующий. Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии

Напомним, что Финляндия с начала регионального конфликта на Украине передала киевскому режиму военную помощь почти на три миллиарда евро. Министерство по обороне в республике уведомило общественность от 23 июня о том, что страна выделяет Украине 29-й пакет военной помощи на 143 миллиона евро. Содержание, сроки и способ доставки пакета, как и всех предыдущих поставок, чиновники публично не раскрывали.

